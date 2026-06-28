«رهيب» بشعار «شادويل» يطلب لقب «الديربي الإيرلندي» اليوم

يطلب المهر غير المهزوم «رهيب» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بوروز، لقب سباق «الديربي الإيرلندي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» من عمر الثلاث سنوات، ويجري، اليوم، على مضمار «كوراه» الإيرلندي العريق.

ويتجه «رهيب» إلى «الديربي الإيرلندي» بسجل خالٍ من الهزائم، بعد أن حقق الفوز في مشاركتَيه في عالم السباقات، واستهلت في سبتمبر الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني، قبل أن يحقق في أبريل الماضي لقب سباق «بيت 365 كلاسيك التحضيري» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وجرى على مضمار «ساندوان بارك» البريطاني.

ويواجه «رهيب» في النسخة الـ161 من سباق «الديربي الإيرلندي» الكلاسيكي، سبعاً من خيرة جياد مسافة 2400 متر عشبي، يبرز منها بطل «الديربي الإنجليزي» للموسم الحالي المهر «كريسميس داي» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير إدين أوبراين.

وعلق المدرب أوين بوروز على جهوزية المهر «رهيب» لخوض سباق «الديربي الإيرلندي» بقوله في تصريحات صحافية: «المهر في حالة جيدة، ومشاركته في سباق (الديربي الإيرلندي) هي جزء من خطته الأساسية للموسم الحالي».