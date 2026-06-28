«الكرة المصغرة» تعتمد زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم الجديد

أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 10 في 4 بطولات بالموسم الجديد أكتوبر المقبل، وتوفير المتطلبات التي تسهم في جذبها من المؤسسات الحكومية والجاليات.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة، سعيد العاجل، الحرص على نجاح المنافسة، ودعم انتشار اللعبة على نطاق واسع، خصوصاً بعد المستويات المتطورة لـ8 فرق في الموسم الأول، وتأهل بعض الأندية للبطولات الخارجية. وأوضح أن كل مؤشرات التقييم للموسم الأول في دوري كرة القدم المصغرة، أكدت أن الدوري على أعتاب مراحل نوعية من التطور، لتحقيق أهداف استراتيجية منها توسيع رقعتها في الدولة، وجذب اللاعبين للمنافسات، لاسيما أن المنتخبات الوطنية على أعتاب مشاركات مهمة في البطولات القارية والدولية.

ونوه بأن لاعبي الفرق المشاركة في الدوري أمام فرصة كبيرة للمشاركة مع المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات، أبرزها البطولة العربية 2026، وكأس آسيا للمنتخبات بإندونيسيا أغسطس المقبل، وكأس العالم تحت 23 عاماً في كرواتيا أكتوبر المقبل.