السويدي: مشاركة 1100 سباح في «الكأس» يؤكد نجاح استراتيجية اتحاد اللعبة

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات المائية، محمد السويدي، أن المشاركة القياسية التي تشهدها بطولة كأس السباحة - البطولة المفتوحة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة السباحة في الدولة، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت واحدة من أبرز المحطات في روزنامة الاتحاد. وقال السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: «وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 1100 سباح وسباحة يمثلون أكثر من 50 نادياً وأكاديمية رياضية يعد مؤشراً واضحاً على النمو المتواصل لرياضة السباحة في دولة الإمارات، ويؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسة، وتهيئة بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف وصقل المواهب». وأضاف: «الهدف لا يقتصر على تنظيم بطولة بأرقام كبيرة، وإنما توفير منافسات قوية ترتقي بالمستوى الفني للسباحين، وتمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يخدم المنتخبات الوطنية، ويعزز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة».

ونظم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أمس منافسات بطولة كأس السباحة - البطولة المفتوحة على مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي، والتي تستمر حتى اليوم.

وتقام البطولة على مدار يومين من خلال ست فترات تنافسية على المسبح الأولمبي (50 متراً)، وتشمل سباقات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية مميزة.