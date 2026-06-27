منتخب «المواي تاي» يحصد 6 ميداليات عالمية

حقق منتخبنا الوطني للمواي تاي إنجازاً إماراتياً لافتاً في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي – ماليزيا 2026، إذ حصد 6 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، متصدراً الترتيبَين العربي والآسيوي، وحالّاً في المركز الخامس على مستوى العالم. وقال اتحاد اللعبة في بيان له، إن «هذا الإنجاز جاء ليؤكد الحضور القوي لرياضة المواي تاي الإماراتية في كبرى المحافل العالمية، ويعكس المستوى الفني المتميز الذي أبداه أبطال منتخبنا خلال البطولة، وما أظهروه من روح قتالية عالية وإصرار راسخ على رفع راية الدولة وتحقيق نتائج مشرّفة».

وتألّق بطل المنتخب الوطني محمد مرضي، الذي تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة – الفئة A، فضلاً عن إحرازه الميدالية الذهبية في وزن 67 كغم، في إنجاز فردي استثنائي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغها أبطال الإمارات على الساحة الدولية.

وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب عبر: محمد مرضي في وزن 67 كغم، وعماد يوسف في وزن 86 كغم، وأيوب البرنوصي في وزن 67 كغم.

أما الميداليات الفضية فتحققت على يد: محمد تويزي في وزن 54 كغم، وياسين كريمي في وزن 60 كغم، وسلامة الجنيبي في فئة السيدات تحت 24 سنة وزن فوق 75 كغم، ليُنهي المنتخب مشاركته بحصيلة مميزة قوامها 6 ميداليات ملوّنة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادَين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عبدالله سعيد النيادي: «نبارك لأبطال منتخبنا الوطني هذا الإنجاز الكبير في بطولة العالم للمواي تاي – ماليزيا 2026، الذي يجسّد المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيدَين القاري والعالمي، ويؤكد قدرة أبطالنا على المنافسة بجدارة في أرفع المحافل الدولية. ونُهدي هذه الإنجازات إلى قيادتنا الرشيدة التي تقف خلف كل تفوق يحققه رياضيونا».

وأضاف: «نفخر بما أبداه لاعبو منتخبنا من مستوى فني رفيع وروح قتالية عالية طوال منافسات البطولة، ما أسهم في تحقيق 6 ميداليات ملوّنة وتصدّر الترتيبَين العربي والآسيوي والحلول في المركز الخامس عالمياً، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة في إعداد المنتخبات وتطوير قدرات اللاعبين».

وأكد أن هذه النتائج تأتي امتداداً لمسيرة الإنجازات المتواصلة التي تحققها رياضة المواي تاي الإماراتية، بفضل الاستراتيجيات التطويرية التي ينتهجها الاتحاد، والجهود المتواصلة للأجهزة الفنية والإدارية في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم، ما يُعزّز حضور الإمارات على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والعالمية.