الجواد «سيمبول أوف أونر» ينشد لقب «شيبشيس ستيكس» البريطاني

يستهل نجم سباقات السرعة الجواد «سيمبول أوف أونر» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، موسمه الأوروبي، حين ينشد اليوم لقب سباق «شيبشيس ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر عشبي، ويجري على مضمار «نيوكاسل» البريطاني العريق.

وشهد أداء «سيمبول أوف أونر» البالغ من العمر أربع سنوات، تطوراً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً انتصارين في مضمار «ميدان» بدبي، قبل أن يرتقي إلى مستوى سباقات الفئات، في موسمه البريطاني، حقق على مداره الفوز في سباق «كارنارفون ستيكس» لخيول فئة «القوائم» على مضمار «نيوبري» البريطاني، وأتبعه بلقب سباق «ساندي لين ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار هايدوك بارك.

وينتقل «سيمبول أوف أونر» إلى الأرضية الاصطناعية عقب مشاركتين على العشب في مضمار ميدان في وقت سابق من هذا العام.

وعلق المدرب شارلي آبلبي على استعدادات «سيمبول أوف أونر» لاستهلال موسمه الأوروبي الجديد، بقوله في تصريحات صحافية: «لم يشارك (سيمبول أوف أونر) منذ سباقات مضمار ميدان بدبي في وقت سابق من هذا العام، وتدريباته الأخيرة سارت بشكل جيد، ويتجه إلى مضمار (نيوكاسل) بحالة جيدة، ويبدو هذا السباق نقطة انطلاق مناسبة قبل أن نحدد بقية برنامجه للموسم».