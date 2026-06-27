الظفرة يتعاقد مع محمد الحمادي هداف المواطنين «الهواة»

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادي الظفرة أتم التعاقد مع اللاعب محمد الحمادي، قادماً من نادي العروبة، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

وكان اللاعب الحمادي قد تُوّج بلقب هداف اللاعبين المواطنين في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي برصيد 17 هدفاً.

وأكد المصدر، أن عقد اللاعب يمتد لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وفقاً للاتفاق بين الطرفين وتقييم الجهاز الفني خلال فترة التعاقد.

وأشارت المعلومات إلى أن محمد الحمادي فضّل الانضمام إلى صفوف الظفرة، رغم الاهتمام الكبير من ناديين من أندية دوري المحترفين، إلى جانب عرضين من أندية أخرى في دوري الدرجة الأولى، غير أنه اختار مشروع نادي الظفرة وخططه الفنية للموسم الجديد وللأسلوب الاحترافي خلال مفاوضته لتمثيل الظفرة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن تحركات إدارة نادي الظفرة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر محلية مميزة، استعداداً للمشاركة في دوري المحترفين والمنافسة على مراكز جيدة.