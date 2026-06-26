الاتفاق يتعاقد مع المدرب الإسباني بيني

أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المدرب الإسباني، إينياكي بيني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم 2026-2027.

وقال المدير التنفيذي للنادي، ريكاردو بينتو، لـ«الإمارات اليوم»: «إن التعاقد مع المدرب بيني يُعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الطموحات الفنية للفريق، والاستفادة من خبراته الطويلة في تطوير اللاعبين وصناعة المواهب، إلى جانب تجاربه الناجحة مع عدد من الفرق الإماراتية، كان آخرها قيادته نادي بالم 365 في الموسم الماضي».

وأضاف: «سيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بالفريق، تزامناً مع انطلاق الاستعدادات للموسم المقبل».

وبدأ المدرب الإسباني مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، حيث أمضى نحو ثمانية أعوام بين عامي 2004 و2012، وتولى تدريب فِرَق عمرية عدة، وحقق معها عدداً من الألقاب المحلية، كما أشرف على تطوير عدد من اللاعبين الذين أصبحوا نجوماً في الدوريات الأوروبية، أبرزهم أشرف حكيمي، وماركوس يورينتي، وماريو هيرموسو، ولوكا زيدان.

وانتقل بيني إلى الإمارات عام 2020 لقيادة فريق فرسان هيسبانيا، حيث قاده إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية في موسم 2021-2022، والصعود إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يحقق نجاحاً جديداً مع فريق شباب الأهلي تحت 19 عاماً بإحراز لقبي الدوري والكأس في موسم 2023-2024.

كما عمل لاحقاً مع فرق المراحل السنية في نادي الوحدة، قبل أن يتولى تدريب نادي بالم سيتي، ليواصل مسيرته في كرة القدم الإماراتية، التي اكتسب خلالها خبرة واسعة في اكتشاف المواهب وبناء الفِرَق الشابة.

ويُعرف إينياكي بيني بأسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي واللعب الجماعي وتطوير اللاعبين على المدى البعيد، وهي الصفات التي يأمل نادي الاتفاق أن تنعكس إيجاباً على مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد.