المنصوري: تصدُّري قائمة هدافي الناشئين جاء نتيجة جهد وعمل طوال الموسم

أعلن لاعب نادي رأس الخيمة لفئة 14 سنة، سيف جمعة المنصوري، عن تسلمه قميص كابتن المنتخب العراقي، أيمن حسين، هديةً تشجيعاً له بوصفه موهبة إماراتية صاعدة، وذلك بعد تصدره قائمة هدافي بطولة المراحل السنية برصيد 46 هدفاً، وقال المنصوري: «إن تصدُّري قائمة الهدافين جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين طوال الموسم».

وقال سيف جمعة المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «إهداء الكابتن أيمن حسين قميصه لي أمر أعتز به كثيراً، لأنه لاعب كبير وقدوة للعديد من اللاعبين الشباب، وستبقى هذه الذكرى عزيزة وغالية بالنسبة لي».

وأضاف: «سعدتُ كثيراً بهذه المبادرة، وشعرت بأنها تمنحني دافعاً أكبر للاجتهاد وتطوير مستواي والوصول إلى مستويات أعلى».

وتابع: «أتمنى أن يكون ذلك فألاً حسناً لي، وأن أسير على خطى اللاعبين الكبار، وأحقق إنجازات ترفع رأسي ورأس أسرتي».

كما وجّه شكره إلى المدرب في نادي رأس الخيمة، العراقي نعمت عباس، الذي قام بتسليمه القميص، فضلاً عن دعمه المتواصل له خلال التدريبات.

وحول قدوته في الملاعب، قال المنصوري: «قدوتي هو كل لاعب يجتهد ويقاتل داخل الملعب ولا يستسلم، وأحرص على الاستفادة من كل لاعب ناجح».

وعن المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، قال: «جميع المنتخبات العربية تمتلك لاعبين مميزين، وأتمنى أن أرى منتخباً عربياً يحقق إنجازاً كبيراً يسعد الجماهير العربية».

وأضاف: «أحب متابعة منتخب البرتغال بشكل مستمر، وأستمتع بمبارياته، وأتعلم من لاعبيه».

وعن توقعاته للمنافسة على لقب كأس العالم، قال: «أرى أن المنتخبات الكبيرة، مثل فرنسا والبرتغال والأرجنتين، تبقى دائماً من أبرز المرشحين للمنافسة على البطولات».

وعن موسمه المنصرم مع نادي رأس الخيمة بدوري الدرجة الأولى، وتصدره قائمة الهدافين، قال: «الحمد لله، كان الموسم مميزاً بالنسبة لي، وتصدري قائمة الهدافين جاء نتيجة جهد وعمل كبيرين طوال الموسم».

وأوضح أسباب تألقه، قائلاً: «التزام التدريبات، وثقة المدربين، ودعم الأسرة والزملاء، جميعها عوامل ساعدتني على الظهور بهذا المستوى».

وعن طموحاته المستقبلية، أكد: «أطمح إلى الوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم، وتحقيق البطولات والإنجازات الكبيرة، وتمثيل بلادي بأفضل صورة ممكنة».

وكشف عن أبرز ما تعلمه من شقيقه، لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري، قائلاً: «تعلمت من شقيقي الانضباط والصبر والاجتهاد، وأن النجاح لا يأتي إلا من خلال العمل المتواصل والتضحية».

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه أسرته في مسيرته الرياضية، وقال: «أسرتي هي الداعم الأكبر لي، ودائماً ما تقف إلى جانبي وتشجعني على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي».

واختتم حديثه بالتأكيد على مكانة نادي رأس الخيمة في مسيرته الرياضية، قائلاً: «نادي رأس الخيمة هو بداية مشواري الكروي، وبيتي الأول، وأفتخر بتمثيل شعاره، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات معه».

سيف المنصوري:

. أيمن حسين لاعب كبير وقدوة للاعبين الشباب، وستبقى هذه الذكرى عزيزة وغالية.