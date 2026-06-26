3000 لاعب في الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في محطة مهمة ضمن سباق الترتيب العام للبطولة، بعد أربع جولات شهدت مستويات فنية متميزة ومنافسة قوية بين الأندية.

وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات على أجندة الموسم المحلي للجوجيتسو، بفضل ما تحققه من نجاحات متواصلة في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وصناعة الأبطال، ودعم المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمنافسة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية، بما ينسجم مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة في الدولة بدعم القيادة الرشيدة، ما قاد رياضة الجوجيتسو الإماراتية إلى الريادة العالمية.

وتحظى الجولة الخامسة بأهمية خاصة في جمع النقاط وتحديد المراكز المتقدمة، حيث يسعى نادي بني ياس إلى تعزيز صدارته للترتيب العام لفئة البدلة بعد ختام الجولة الرابعة، فيما يتطلع نادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثاني إلى تقليص الفارق ومواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يدخل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، صاحب المركز الثالث، الجولة بطموح تعزيز موقعه، ومواصلة الضغط على فرق المقدمة.

وتقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام، إذ يشهد اليوم الأول نزالات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما تُخصص منافسات اليوم الثاني لفئات الأطفال من البنين والبنات، على أن تُختتم الجولة يوم الأحد بنزالات البنين والبنات لفئات تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة، وتنوع الفئات العمرية المستهدفة.