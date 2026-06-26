5 منتخبات تشارك في «بطولة الإمارات الدولية لشباب اليد»

أعلن اتحاد كرة اليد تنظيم بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات هي البحرين وعُمان وقطر والمغرب، إلى جانب المنتخب الوطني.

وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد منتخب الشباب استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ19 لكرة اليد تحت 20 عاماً، المقررة في مدينة تشوتشو الصينية، خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو 2026، والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2027 في مقدونيا.

ويشارك «أبيض اليد» في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كوريا الجنوبية وإيران وعُمان والصين تايبيه وقطر والهند، في مجموعة قوية تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة الدولية مواجهتين، إذ يلتقي المنتخب الوطني مع البحرين، فيما تجمع المباراة الثانية بين عُمان والمغرب، وفي اليوم الثاني يواجه المنتخب نظيره القطري، بينما تلتقي عُمان مع البحرين، ثم يلتقي المنتخب مع المغرب في اليوم الثالث، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره القطري.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 22 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، وخالد أحمد مساعداً للمدرب، وفيصل داوود إدارياً، وكريم القاضي مدرباً للحراس، وطارق البلوشي مدرباً للياقة البدنية، ومحمد إمام محللاً للأداء، إلى جانب إسكندر عياشي وتامر عبداللطيف أخصائيي العلاج.