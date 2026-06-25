إيريك: ما زلت أشعر بالحزن والمرارة لعدم تأهل «الأبيض» إلى كأس العالم

أكد لاعب فريق العين، الدولي إيريك جورجينيس، أنه لا يزال يشعر بالحزن والمرارة بسبب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض» كان على بُعد خطوة واحدة فقط من بلوغ المونديال.

وقال جورجينيس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «مع إقامة كأس العالم الحالية، أشعر هذه المرة بعكس ما كنت أشعر به في النسخ السابقة، فالشعور المسيطر عليّ الآن هو الحزن والمرارة، لأننا كنا قريبين جداً من التأهل».

وأضاف: «كنا بحاجة إلى التعادل في المباراة الحاسمة أمام قطر، لكننا خسرنا اللقاء، وفي النهاية يمكن القول إن هدفاً واحداً فقط كان يفصلنا عن التأهل إلى كأس العالم».

وأعرب لاعب العين عن ثقته بقدرة المنتخب الإماراتي على بلوغ النهائيات مستقبلاً، قائلاً: «أؤمن بأن المنتخب الإماراتي سيكون حاضراً في كأس العالم المقبلة 2030، وآمل أن أكون هناك لأمثل هذا البلد وأدافع عن ألوانه».