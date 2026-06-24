استياء عارم في نادٍ «كبير» بسبب عدم انضباط نجمه الدولي

علمت «الإمارات اليوم» من مصادرها، أن إدارة أحد الأندية الكبرى في دوري المحترفين الإماراتي، تعيش حالة من الاستياء الشديد تجاه التصرفات غير المنضبطة لنجم الفريق المواطن والدولي المعروف.

وتأتي حالة الغضب هذه بعد تكرار تجاوزات اللاعب خارج أسوار النادي وسلوكه غير الاحترافي، رغم تلقيه تحذيرات متتالية من الإدارة.

وتمثلت آخر تجاوزات اللاعب في مشاركته المستمرة ببطولات وفرق شعبية، مما عرضه للعنف البدني ومخاطر الإصابة؛ حيث تداول مؤخراً مقطع فيديو يُظهر تعرضه لتدخلات عنيفة (ضرب وتكسير كروي) خلال مباراة شعبية شارك فيها برفقة زميل له في نفس الفريق، في مشهد يعكس تجاهلاً تاماً للالتزامات واللوائح الاحترافية التي تفرض على اللاعبين حماية لسلامتهم البدنية.