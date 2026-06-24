برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف النسخة الثانية من «القمة العالمية للرياضة» ديسمبر المقبل

تستضيف دبي النسخة الثانية من "القمة العالمية للرياضة"، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة".

وستشهد الدورة القادمة للقمة السنوية التي ينظمها "مجلس دبي الرياضي"، مشاركة أكثر من 1500 من الشخصيات القيادية وصنّاع القرار والمختصين ومن بينهم 200 نجم عالمي، ما يرسخ مكانتها كأكبر تجمع عالمي لنخبة الرياضيين والمختصين في جميع مجالات العمل الرياضي والمنصة الأهم لتوحيد الجهود وصناعة مستقبل الرياضة العالمية.

وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ "مجلس دبي الرياضي" تحديد محاور الجلسات في النسخة الثانية من القمة التي ستكون الأكبر والأكثر شمولاً وتأثيراً بمشاركة قيادات المنظومة الرياضية العالمية، حيث تواصل دبي دورها الرائد في توحيد الجهود لتصميم مستقبل الرياضة العالمية، وتعزيز التأثير الكبير والمتنامي للرياضة في العالم من خلال تضامن الجهود وبناء نظام تعاون مستدام لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في العالم بجميع جوانبه عبر إطلاق المبادرات الرياضية الفاعلة، وبناء الشراكات الدولية، وتوحيد الجهود الدولية.

كما ستشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة".

وتواصل اللجنة المنظمة للحدث العالمي، اختيار محاور استراتيجية تواكب التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، واستقطاب وتطوير الموهوبين، لضمان تقديم دورة استثنائية ترسم ملامح مستقبل العمل الرياضي العالمي.

وشهدت الدورة الأولى للقمة، استضافة 1500 من نجوم الرياضة والمسؤولين وصُنّاع القرار الرياضي، وسجلت أكثر من 33.6 مليون مشاهدة للبث المباشر، و850 مليون تفاعل رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت القمة منصة عالمية استثنائية وإضافة نوعية ترسخ ريادة دبي كوجهة رياضية عالمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي لصناعة مستقبل القطاع الرياضي.

وتم افتتاح النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة، بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، كما تحدث في جلساتها على مدار يومين عدد من قيادات ونجوم الرياضة العالمية يتقدمهم سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، ووزير الرياضة، أحمد بلهول، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة، نور محمدوف، وأسطورة الملاكمة العالمية، ماني باكياو، وأسطورة الكرة الإيطالية السابق، روبيرتو باجيو، و أسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون، الفرنسي توني باركر، ونجم التنس العالمي، نوفاك جوكوفيتش، ومؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة، عبد الله النابودة، و6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم، وهم: البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، كما أدار الجلسات بطل آخر فائز بكأس العالم هو الإيطالي إليساندرو دل بييرو ونجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، وغيرهم.

كما تم خلال القمة تكريم سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الذي تصدر الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة"، إلى جانب العديد من نجوم الرياضة العربية والعالمية وفي مقدمتهم نجمة التنس التونسية، أنس جابر، والفائز بذهبيتي الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو باريس، فيكتور أكسيليسين، والبطلة الأولمبية الأميركية، ابتهاج محمد، ونجم الكرة العالمية باولو مالديني، ورامي الرمح الباكستاني أرشد نديم، وغيرهم.

وتم خلال القمة توقيع اتفاقية إطلاق جائزة بين "الاتحاد الدولي لكرة القدم"، و"مجلس دبي الرياضي"، واستضافة دبي لحفل التكريم، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها "مجلس دبي الرياضي" و"الاتحاد الدولي للكرة الطائرة" لإطلاق سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، لتكون دبي بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات البطولة محطة الافتتاح الدائمة لانطلاق السلسلة.