«أبوظبي لألعاب القوى» يشارك في دولية السويد بـ 8 لاعبين

أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى مشاركة ثمانية من لاعبيه ولاعباته في البطولة الدولية بمدينة غوتنبرغ السويدية، خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وذكر النادي، في بيان له، أن الاختيار وقع على اللاعبين واللاعبات من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ضمن البرنامج الرياضي المميز، والمقرر في السويد.

وكشف أن القائمة تضم زايد وليد، وأحمد العولقي (جري المسافات - الأشبال)، وعيسى خميس (جري السرعات - للناشئين)، وناصر الكعبي (جري المسافات - للناشئين)، وماجدالينا أوردا، وهيا الشامسي، ومزنة السويدي (جري السرعات - الأشبال بنات)، وعلياء البريكي (مسابقات الوثب - الناشئات).

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، خالد راشد الزعابي، إن اختيار هذا العدد من لاعبي ولاعبات النادي للمشاركة في البطولة، يجسد ثمرة العمل الفني والتطويري الذي ينفذه النادي، لمنح الرياضيين فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، والاحتكاك الدولي، بما يعزز مسيرتهم الرياضية المستقبلية، وجهوده في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.