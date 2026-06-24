21 أغسطس موعد انطلاق دوري «الأولى»

علمت «الإمارات اليوم» أن منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ستنطلق في 21 أغسطس المقبل، على أن تُقام مباريات الجولة الافتتاحية على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط ترقب لانطلاقة قوية للموسم الجديد.

ويُقام الدوري بمشاركة 15 فريقاً، بعد صعود فريقي بالم 365 بطل دوري الدرجة الثانية، وفورت فيرتوس وصيف البطولة، إلى جانب فريقي دبا والبطائح الهابطين من دوري المحترفين الموسم الماضي، في المقابل سيغيب فريقا حتا ويونايتد بعد صعودهما إلى دوري المحترفين للموسم الجديد.

وستشهد الجولة الأولى مواجهات تجمع سيتي مع دبا، والعروبة مع الذيد، والبطائح مع الاتفاق، والفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وبالم 365 مع العربي، فيما يلتقي فورت فيرتوس مع الإمارات، ويواجه دبا الحصن نظيره الحمرية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، الجدول الكامل للمسابقة، إلى جانب تفاصيل الموسم الجديد والبرنامج الزمني للمنافسات.