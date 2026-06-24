«الريشة الطائرة» يختتم النسخة الأولى من برنامج المسار الأولمبي

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اختتام النسخة الأولى من برنامج المواهب ضمن خطة المسار الأولمبي 2036-2040، وذلك للفئات العمرية من تسعة إلى 11 عاماً، الذي أقيم في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أمس، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجيته لاكتشاف المواهب الوطنية في سن مبكرة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل دولة الإمارات مستقبلاً في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.

ولفت إلى أن البرنامج تضمن مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية والمهارية المصممة خصيصاً للفئات العمرية الصغيرة، بإشراف المدير الفني المدرب نيثان رايس، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني، محمود طيفور، حيث ركز على تطوير المهارات الأساسية وتعزيز القدرات الحركية والذهنية للاعبين، وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة دولياً، وذلك قبل المشاركة في بطولة العالم المقررة في الهند خلال أغسطس المقبل.