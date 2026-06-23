2 يوليو المقبل موعد قرعة موسم كرة القدم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لبطولتَي دوري المحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الثاني من يوليو المقبل، بالمقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في العاصمة أبوظبي.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنها «أكملت جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بإجراء القرعة، وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد أحدث الحلول التقنية والأنظمة الذكية المعتمدة في إدارة المسابقات».