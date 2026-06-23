3000 لاعب في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام الجولة الخامسة وسط منافسة قوية على صدارة الترتيب العام، بعد أن أظهرت الجولات السابقة تقارباً كبيراً في مستويات الأندية، وارتفاعاً ملحوظاً في جاهزية اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، ما يمنح هذه الجولة أهمية كبيرة في سباق النقاط والمراكز المتقدمة.

وتحظى المنافسات بترقب واسع في ضوء الترتيب العام لفئة البدلة عقب ختام الجولة الرابعة، حيث يتصدر نادي بني ياس الترتيب العام، يليه نادي العين في المركز الثاني، ثم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، ما يضع الأندية أمام تحديات جديدة للحفاظ على مواقعها أو تعزيز فرصها في التقدم نحو الصدارة.

وتقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول نزالات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما تخصص منافسات اليوم الثاني لفئات الأطفال من البنين والبنات، على أن تختتم الجولة في اليوم الثالث بنزالات البنين والبنات ضمن فئات تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة، وتنوع الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة، وإعداد أجيال واعدة من الأبطال.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، محمد سالم الظاهري، إن مشاركة نحو 3000 لاعب ولاعبة في هذه الجولة تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة.