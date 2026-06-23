باولو سوزا: مع شباب الأهلي حطمتُ أرقاماً قياسية.. وتُوِّجتُ بـ «الرباعية»

أعرب المدير الفني السابق لشباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن فخره بالفترة التي قضاها مع «فرسان دبي»، والتي انتهت بنهاية الموسم الماضي، مؤكداً أنه نجح خلال تجربته في تحقيق إنجازات تاريخية للنادي، عبر حصد أربعة ألقاب في موسم واحد، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال سوزا في مقابلة مع صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية: «عندما تلقيتُ عرض شباب الأهلي، رأيت مشروعاً يملك مقومات المنافسة على جميع البطولات، وهذا ما شجعني على قبول التحدي، نجحنا في الفوز بأربعة ألقاب خلال موسم واحد، وحطمنا أرقاماً قياسية، وبلغنا نصف النهائي القاري، وهي نتائج جاءت ثمرة للعمل اليومي والالتزام المستمر».

وعن الفروق بين كرة القدم الخليجية والأوروبية، أوضح المدرب البرتغالي أن الاختلافات لاتزال قائمة في بعض الجوانب الأساسية، قائلاً: «مع مرور الوقت ستتقلص هذه الفجوة، لكنها ترتبط بالبنية التحتية والعقلية الاحترافية، ففي أوروبا يبدأ اللاعبون مسيرتهم الاحترافية منذ سن مبكرة، بينما يتجه العديد من اللاعبين في الإمارات إلى مسارات مهنية أخرى بالتوازي مع كرة القدم، وهو ما قد يؤثر في تطورهم الفني».

ورداً على سؤال حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس مستقبلاً بعد تجربته مع شباب الأهلي، لم يستبعد سوزا هذه الخطوة، وقال: «يوفنتوس أحد أعظم الأندية في العالم، وقد حظيتُ بشرف اللعب له، والفوز بألقاب بقميصه، ما أبحث عنه دائماً هو العمل مع أندية تمتلك الطموح ذاته والعقلية التنافسية والرغبة المستمرة في حصد البطولات»، وأضاف: «البرتغال وطني، لكن إيطاليا تمثل بيتي الثاني، هناك تطورت كلاعب محترف وكإنسان، وأشترك مع الإيطاليين في شغفهم بكرة القدم، ونظرتهم للحياة، ولذلك أفتقدها كثيراً».

وكان شباب الأهلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، رحيل باولو سوزا عن منصبه، بعد مسيرة امتدت لموسمين منذ يوليو 2024، قاد خلالها الفريق للتتويج بأربعة ألقاب في موسمه الأول، هي درع دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي الإماراتي القطري.

وفي وقت لاحق، أعلن شباب الأهلي تعاقده مع المدرب البرازيلي، أندريه غاردين، الذي يصل إلى «فرسان دبي» بسجل حافل بالإنجازات، أملاً في إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم شهد تراجعاً في حصيلة الألقاب مقارنة بالموسم الذي سبقه.