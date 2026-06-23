المهرة «آر بي بيرن ذا بيل» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

ظفرت المهرة «آر بي بيرن ذا بيل» بلقب المحطة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار سان سيرو الرملي بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن أجندة سلسلة سباقات النسخة الـ33 للكأس.

وتواصل البطولة حضورها القوي بمشهد السباقات الأوروبية الكبرى، تأكيداً على مكانتها المرموقة ودورها المتنامي في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل حول العالم، تماشياً مع دعم ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي في إحداث نقلة نوعية لسباقات الخيول العربية بدول العالم كافة.

وتمكنت المهرة «آر بي بيرن ذا بيل»، المنحدرة من نسل «مجد العرب × آر بي فيل ذا بيرن بنت ساند بلاست»، من تقديم أداء قوي ومميز، لتفرض حضورها في واحدة من أقوى محطات الكأس، وتؤكد جدارتها باللقب بعد مواجهة جمعت نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا، وتعود البطلة للمالك محمد عبداللطيف الحزامي، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس ميكائيل فورست، حيث قطعت مسافة السباق البالغة 2100 متر رملي بزمن 02:22:1 دقيقة، في السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 300 ألف يورو.

وحلّ «لينو» في المركز الثاني، والمنحدر من نسل «إيه إف البحر × عزة بنت كربلاء»، فيما جاء «الزير» في المركز الثالث، والمنحدر من نسل «المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر».