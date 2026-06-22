رضا مسعودي يُهدي الإمارات فضية «آسيا للكاراتيه»

حقق لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، رضا مسعودي، إنجازاً آسيوياً جديداً، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 84 كيلوغراماً، في ختام البطولة الآسيوية، التي أسدل الستار عنها أمس، في مدينة بالي الإندونيسية، واستهلت 18 يونيو الجاري بمشاركة نخبة أبطال القارة.

وقدم رضا مسعودي مستويات فنية قوية طوال مشواره في البطولة، حيث استهل المنافسات بالفوز على بطل الكويت محمد حسن بنتيجة 5-3، ثم واصل تألقه وحقق الفوز في المباراة الثانية على بطل اليابان ركيتو شيمادا بنتيجة 4-0، وفي مباراته الثالثة تجاوز بطل كازاخستان نيكيتا تارنايكين في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-3، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام بطل الأردن محمد الجعفري المصنف الأول عالمياً في هذا الوزن، ليحصد الميدالية الفضية.

وأعرب النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، راشد عبدالمجيد آل علي، عن فخر اتحاد الكاراتيه بما حققه رضا مسعودي.

وقال آل علي في تصريحات صحافية: «نبارك للبطل رضا مسعودي هذا الإنجاز القاري المستحق، فقد قدم بطولة كبيرة وواجه بكل ثقة أبطال آسيا، ووصوله للمباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية يُعد إنجازاً مشرفاً لكاراتيه الإمارات، كما نهنئ أفراد الجهازين الفني والإداري على العمل الكبير الذي يبذلونه من أجل رفع اسم الدولة في أكبر المحافل الدولية».

واختتم: «الإنجاز الذي حققه مسعود وحصوله على الفضية الآسيوية، ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية، ويعكس العمل المتواصل من جميع العناصر في منظومة الكاراتيه في الدولة».