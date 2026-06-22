120 فعاليـــــة في النشاط الصيفي لـ «دبي لأصحاب الهمم»

يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، نشاطه الصيفي في دورته الـ10 تحت شعار «صيفنا يترك أثراً»، ويستمر حتى 30 يوليو المقبل بمشاركة 220 عضواً.

وتشارك 40 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية النشاط، الذي يشتمل على 120 فعالية، وبرامج مختصة، وأنشطة رياضية، و42 رحلة ترفيهية، وورش فنية، وأشغال يدوية، وبرامج تدريبية تفاعلية، في محاوره الأربعة: المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، أن الدورة الـ10 تتزامن مع عام الأسرة 2026، المبادرة الوطنية التي تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة، ودعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.

وأشار إلى أن الهدف من النشاط الصيفي يتمثل في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات يما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي والمسابقات المتنوعة التي تكسب أصحاب الهمم مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وأكد العصيمي اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ10 لإثراء النشاط الصيفي بفعاليات متنوعة، من أجل تقديم تجارب ملهمة وأنشطة تفاعلية لاكتشاف مهارات جديدة لأصحاب الهمم في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة للنسخة الجديدة التي تعزز العمل المشترك بينها وبين النادي.