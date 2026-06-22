«جودو الإمارات» يحرز ذهبية بطولة أولان باتور «غراند سلام»

أولان باتور - وام

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، المصنّفة الأولى لوزن تحت 78 كغم، إليزا ليتيف، ذهبية بطولة أولان باتور «غراند سلام»، في ختام المنافسات، أمس، بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وحققت ليتيف نتائج مميزة في منافسات تحت 78 كغم انطلاقاً من الدور التمهيدي بفوزها على بطلة النمسا ايلينا دينغ، والكولومبية أولايا بريندا، والألمانية الينا بوهم في نصف النهائي، ثم تابعت تألقها في النهائي بالفوز على الفرنسية أودري تشيوميو.

من جهة ثانية، أظهر اللاعب، ظفار كوسوف، مستويات قوية في منافسات وزن تحت 100 كغم قبل انسحابه أمام نظيره الروسي، ايدار بيفوف، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بسبب الإصابة، وتمكن خلال منافسات الدور التمهيدي من الفوز على الكرواتي كومرتيش زالاتكو، والمنغولي خضر تشولون، ثم الياباني ماساتشا، ليحصد برونزية المركز الرابع.

وأشاد رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، بالنتائج المحققة للمنتخب الوطني في البطولة، منوهاً بأثرها الإيجابي في مشواره لحصد المزيد من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028.

وأعلن استمرار استعدادات المنتخب متصدر التصنيف العربي، للمشاركة في بطولة «غراند بري» التي يستضيفها الاتحاد الصيني بمدينة تشينغداو، من 26 إلى 28 الجاري، بقائمة مؤلفة من 11 لاعباً ولاعبة، بطموحات جديدة للوصول إلى أفضل النتائج في البطولة.