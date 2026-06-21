إنجاز جديد لفرسان الإمارات للقدرة في كومبيان بفرنسا

حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً اليوم بحصد ذهبية وفضية سباق 160 كلم، وذهبية مسافة 100 كلم، فيما نال فارس مملكة البحرين لقب 140 كلم، في سباقات القدرة التي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا، بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم بالتزامن مع انطلاق مبادرة "سلسة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة"، التي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم، وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2026.

وخطف الفارس ماجد جمال المهيري، على صهوة "بنكرشيان دو فاوست"، نجومية سباق 160 كلم، بعد أداء رائع في السباق الذي تألف من 6 مراحل، وجاء في المركز الثاني فارسنا سيف أحمد المزروعي على صهوة "بوليو شارلس، فيما حل ثالثاً الفارس البحريني محمد عبد الحميد الهاشمي على صهوة "جي ستار".

وأنجز الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة "أس دبليو" مالتابا" المهمة في سباق مسافة 100 كلم، بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت ثانية الفارسة كايتانو ماريا بريا على صهوة" زيتونا"، فيما جاءت ثالثة الفارسة باولين ذا اوليسات على صهوة "إليت دو فيالاريت".

وأحرز الفارس فهد هلال الخاطري من مملكة البحرين الميدالية الذهبية في سباق الـ 140 كلم، على صهوة "كاشمير دو بوا"، وجاءت ثانية اليزابيث هاردي على صهوة "هيمي دو مونتروزيه"، فيما جاء ثالثاً بأول بارد على صهوة "جيفيت تو مي فالارين".

توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، وبرت عويص مديرة عام زهور كاميليا، وأنطوان سينجر ممثل العلا، وممثلي طيران الإمارات، ورافق وفد القرية خلال السباق عدد من الشركاء والرعاة لتقديم أنشطة تفاعلية لجمهور السباقات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.

وأشاد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالانتصارات التي حققها فرسان الإمارات، في سباقات كومبيان، والتي جاءت مع انطلاقة مبادرة سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة التي انطلقت من فرنسا.

وقال: فرحتنا كبيرة بهذا النجاح الإماراتي في المضمار بفوز فرساننا، وكذلك بردود الأفعال الكليرة في مبادرة القرية التي كانت لها أصداء واسعة في الحدث.

وبارك محمد علي الحضرمي للفائزين من الإمارات ومملكة البحرين على الانتصارات التي حققوها، متوجها بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم، وجميع القائمين على جهودهم، وجميع الشركاء والرعاة، وقال: نحن نعمل جاهدين لتوصيل ارث الإمارات ورياضتها على المستوى العالمي، والحفاظ على مستوى رياضة القدرة في قمة الترتيب العالمي.