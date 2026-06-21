بني ياس والظفرة يتنافسان على ضم مهاجم العين عوض الله

علمت «الإمارات اليوم» أن ناديي بني ياس والظفرة أبديا اهتماماً بالحصول على خدمات مهاجم فريق العين، محمد عوض الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة، في إطار سعيهما لتعزيز الخط الأمامي استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات بين الأطراف المعنية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، وسط رغبة من الناديين في الاستفادة من إمكانات اللاعب الشاب، ومنحه فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة، في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية في صفوف «الزعيم». ويُعد بني ياس الأقرب حتى الآن للفوز بخدمات عوض الله، في ظل التحركات النشطة التي تقوم بها إدارة النادي لإعادة بناء الفريق وتجهيز قائمته للموسم المقبل، خصوصاً مع انتهاء عقود عدد من اللاعبين بنهاية الشهر الجاري، الأمر الذي دفع النادي إلى تسريع خطواته في سوق الانتقالات لتعويض النواقص الفنية في مختلف المراكز.

وفي المقابل، يواصل الظفرة متابعة الملف باهتمام، ضمن خطته لتدعيم صفوفه بعناصر شابة تمتلك خبرة المنافسة على أعلى المستويات المحلية، ويأتي عوض الله ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة النادي خلال الفترة الحالية.

ويُنظر إلى عوض الله باعتباره من المواهب الهجومية الواعدة في الكرة الإماراتية، إذ سبق له خوض تجربة احترافية خارجية مع نادي ليخيا غدانسك البولندي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر نادي العين إنهاء الإعارة، واستعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعقب عودته إلى صفوف «الزعيم»، أسهم عوض الله في توسيع الخيارات الهجومية للفريق خلال النصف الثاني من الموسم، الذي شهد تتويج العين بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في موسم استثنائي أنهاه الفريق دون أي خسارة في الدوري.

ومن المنتظر أن تُحسم وجهة اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة العين في اختيار الخيار الأنسب الذي يضمن لعوض الله الحصول على دقائق لعب أكبر، بما يسهم في مواصلة تطوره الفني، واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، خصوصاً أنه يرتبط معه بعقد حتى 2028.