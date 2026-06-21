«جودو الإمارات» يحصد برونزية بطولة أولان باتور «غراند سلام»

أحرزت لاعبة منتخب الإمارات للجودو، بشيرات خرودي، أول من أمس، برونزية وزن تحت 52 كغم، في منافسات بطولة أولان باتور «غراند سلام»، في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة.

وتمكنت خرودي من الفوز على اللاعبة تورو سولر بطلة إسبانيا، لتحصد البرونزية بعد مستويات قوية في تمهيدي المنافسة، وتحقيق الفوز على لاعبتين من جمهورية كوريا ومنغوليا، قبل أن تخسر في الدور قبل النهائي أمام اليابانية أوتا آبي بطلة أولمبياد طوكيو 2020، والمتوجة بذهبية المسابقة الحالية.