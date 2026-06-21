«الإمارات للدراجات» بطل المرحلة الثالثة في طواف سويسرا

فاز دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، الإكوادوري جوناثان نارفايز، بلقب المرحلة الثالثة من طواف سويسرا، بعد أداء قوي أنهاه في المركز الأول عقب انطلاقة هجومية ناجحة استمرت لمسافة طويلة من السباق. وجاء فوز نارفايز بعد تفوقه في الاندفاع النهائي على البلجيكي زاندرو موريس من فريق بيناريلو كيو 36.5 برو سايكلينج، ليضيف انتصاراً جديداً إلى سجله هذا الموسم، ويمنح فريق الإمارات فوزه الـ41 خلال عام 2026.

وفي الترتيب العام للطواف، واصل نجم فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشار، صدارته للسباق، محافظاً على القميص الأصفر.