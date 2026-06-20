«الِمراق» بطلاً لسباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» في ختام «رويال أسكوت»

توج المهر «المِراق» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً لسباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1200 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، في الشوط الرئيس في ختام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، الذي استهل الثلاثاء الماضي نسخته الـ 314، في محفلٍ تضمن 35 من أقوى الأشواط، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأهدى «المِراق» الشعار «الأزرق والأبيض» الذي يشتهر به فريق «شادويل» الانتصار الأول منذ 24 عاماً، حين توج زميله في الاسطبل «مَلهوب» بلقب نسخة عام 2002، وجاء حينها تحت إشراف المدرب ذاته وليام هاغاس.

ونجح الفارس توم ماركواند في قيادة «المِراق» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و82 جزء من الثانية، بفارق «الأنف» عن بطل سباقات السرعة الياباني الجواد «ساتونو ريف» بإشراف المدرب نوريوكي هوري، والذي قاده الفارس ريان مور للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر الاسترالي «جوليستار» بإشراف المدرب كريس والكر وقيادة الفارس جيمس مادونالد.

