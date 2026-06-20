تاديتش يتفق مع الوحدة على الرحيل قبل نهاية عقده

أكدت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي دوشان تاديتش توصل إلى اتفاق مع نادي الوحدة بشأن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم امتداد عقده مع «العنابي» حتى يونيو 2027.

وقال موقع «ميركادو دي بولا» الصربي، إن النجم دوشان تاديتش أصبح محور اهتمام سوق الانتقالات بعد رحيله عن نادي الوحدة باتفاق ودي لإنهاء العقد، في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعد سنوات من العطاء في عدد من أبرز الدوريات الأوروبية والعربية.

وأضاف: «يملك تاديتش، البالغ من العمر 37 عاماً، سيرة ذاتية لافتة، جعلته أحد أبرز اللاعبين في مركز صناعة اللعب خلال العقد الأخير، حيث سبق له التألق مع أياكس أمستردام الذي يعد محطة بارزة في مسيرته، إلى جانب تجاربه مع فنربخشه وساوثهامبتون وتفينتي، ما منحه خبرة كبيرة على المستويين الفني والتنافسي».

وتابع: «على مستوى الأرقام، شارك تاديتش في أكثر من 800 مباراة مع الأندية التي لعب لها، سجل خلالها أكثر من 235 هدفاً، وصنع ما يقارب 286 هدفاً، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز صانعي اللعب في جيله، بينما خاض مع منتخب صربيا أكثر من 111 مباراة، سجل خلالها 23 هدفاً، وقدم 41 تمريرة حاسمة».

وأردف: «بعد قرار رحيله عن الوحدة، بدأت وجهات عدة محتملة تظهر على طاولة النجم الصربي، أبرزها اهتمام نادي شالكه الألماني بخدماته، إلى جانب تقارير تربطه بالعودة إلى ناديه السابق فويفودينا في صربيا، إضافة إلى وجود عروض من أندية في الدوري الإماراتي تسعى لضمه مجدداً».

وزاد: «تشير بعض التقارير إلى احتمال اتخاذه دوراً مختلفاً داخل كرة القدم في المرحلة المقبلة، من بينها فكرة الانضمام إلى الطاقم الفني في فنربخشه كمساعد مدرب، وهو خيار يعكس التحول المحتمل في مسيرته من لاعب مؤثر داخل الملعب إلى دور قيادي خارج الخطوط».

وأكمل: «مع تعدد العروض والخيارات، يبقى مستقبل دوشان تاديتش مفتوحاً على أكثر من احتمال، في انتظار القرار الذي سيحدد وجهته القادمة بعد مسيرة طويلة حافلة بالأرقام والإنجازات في الملاعب الأوروبية والآسيوية».