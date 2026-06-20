جياد «الإمارات» تبحث عن بصمة في ختام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني

يدفع ملاك الإمارات باثنين من صفوة جياد السرعة لمسافة 1200 متر عشبي، بطموح الفوز بلقب سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» والمصنف ضمن سلسلة سباقات «الأبطال البريطاني»، ويجري اليوم في ختام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق.

وتعول الآمال الإماراتية في السباق، على كل من المهرين «باورفول غلوري» المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدربين ريتشارد وبيير فاهي، والمهر «المراق» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب وليام هاغاس.

ويبحث ممثلو الإمارات في نسخة 2026، عن وضع بصمة وسط تحدي 19 من خيرة جياد السرعة على الساحة الدولية، يبرز منها المهر الأسترالي «جوليستار» بإشراف المدرب كريس والكر.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، بطل سباقات السرعة الياباني «ساتونو ريف» بإشراف المدرب نوريوكي هوري. على صعيد آخر، يدفع فريق «غودولفين» العالمي في الحفل ذاته بختام «رويال أسكوت» بثلاثة من جياده للمنافسة على لقب سباق «جيرسي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، ويجري في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر عشبي.

ويقود «موريس دانسر» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، ثلاثي «الشعار الأزرق» الملكي في السباق، في ظهورٍ أول للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات في موسمه الجديد. ويسرج مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي المهر «كاتولوس» الذي استهل الشهر الماضي موسمه الجديد بفوزٍ مستحق في سباق امتد على المسافة ذاته، وإنما على مضمار «غودوود» البريطاني.

ويعود المهر «أفيسينا» في «أسكوت» بإشراف المدرب أندريه فابر، إلى مسافته المفضلة 1400 متر، وحقق عليها في ختام موسمه الماضي لانتصارين مستحقين، جاء آخرها سبتمبر الماضي على مضمار «دونكستر» البريطاني.