عمار طايل أصغر ملاكم إماراتي يحقق الفوز بالضربة القاضية في أول نزال احترافي

حقق لاعب منتخب الإمارات للملاكمة عمار طايل، إنجازاً كبيراً في مسيرة الملاكمة الإماراتية، بعدما أصبح أصغر ملاكم إماراتي يخوض نزالاً احترافياً ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مشواره بعالم الاحتراف.

جاء الإنجاز خلال مشاركته في بطولة "إيمورتال رين" للملاكمة الاحترافية، التي أقيمت في ميدان جاليريا بمدينة دبي بعدما تمكن طايل من حسم نزاله أمام الأوغندي دايفز أريهو بالضربة القاضية ضمن منافسات وزن 59 كجم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة محمد عيد المزروعي، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده الملاكمة الإماراتية، ونجاح الجهود المبذولة في اكتشاف وصناعة المواهب الوطنية وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات.

وقال إن ما حققه عمار طايل يمثل محطة مهمة للملاكمة، ويؤكد قدرة اللاعبين على التميز في المنافسات الاحترافية وتحقيق نتائج مشرفة ترفع اسم الدولة في المحافل الرياضية المختلفة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس لجنة المحترفين عمر الكندي، أن هذا الإنجاز يجسد التطور المستمر الذي تشهده اللعبة في الدولة، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون الموهوبون وتمكينهم من تمثيل الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.