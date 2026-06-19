منى الرئيسي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد

فازت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد عن العنصر النسائي بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية 2026-2028، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عقد، اليوم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء انتخاب الرئيسي ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العربي لكرة اليد، برئاسة حسن نصر هلال الذي فاز بمنصب الرئيس بالتزكية، فيما فاز خالد فتحي بمنصب نائب الرئيس، وتمت تزكية المغربي العدلي الحنفي نائباً للرئيس عن دول المغرب العربي، والعماني موسى البلوشي عن دول الخليج العربي، والأردني تيسير منسي عن دول شمال الوطن العربي.

وشارك اتحاد الإمارات لكرة اليد في أعمال الجمعية العمومية بوفد ترأسه رئيس الاتحاد سعود إبراهيم صالح، وضم الأمين العام للاتحاد عبدالسلام ربيع المحيربي، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي.

ويعد فوز الرئيسي تأكيداً على الحضور الإماراتي المتميز في الهيئات الرياضية العربية، واستكمالاً لمسيرتها في العمل الإداري الرياضي، حيث سبق لها الفوز بعضوية لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وأسهمت من خلال أدوارها المختلفة في دعم وتطوير مشاركة المرأة في اللعبة.

وأعربت الرئيسي عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن الثقة التي حظيت بها من الاتحادات العربية تمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل من أجل تطوير كرة اليد النسائية العربية وتعزيز حضورها على مختلف المستويات.

وقالت إن هذا المنصب يمثل فرصة جديدة للعمل المشترك مع الاتحادات العربية من أجل إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تمكين المرأة في كرة اليد، وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يخدم تطور كرة اليد النسائية في الوطن العربي.