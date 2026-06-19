3 دراجين يغادرون إلى سويسرا ضمن «مسار البطل الرياضي»

غادر ثلاثة من دراجي المنتخب الوطني، أمس، إلى سويسرا، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي»، الذي تنظمه لجنة دعم المواهب في وزارة الرياضة، في إطار جهودها لدعم وتطوير المواهب الوطنية، وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية للمنافسة في مختلف المحافل الدولية.

ويضم الوفد الدراجين فلاح النعيمي وسلطان سعود، والدراجة عفراء خالد، برفقة مدربة المنتخب الوطني، الكابتن ربا حيلاني، حيث سيلتحقون بمقر الاتحاد الدولي للدراجات في سويسرا، لخوض مرحلة جديدة من الإعداد والتطوير وصقل المهارات، ويهدف برنامج «مسار البطل الرياضي» إلى توفير أفضل الفرص التدريبية والتأهيلية للمواهب الوطنية، من خلال الاحتكاك بالمدارس العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل الإمارات ورفع علمها في البطولات القارية والعالمية.