جياد الإمارات تطارد لقب «كومنولث كاب» في «رويال أسكوت»

يدفع مُلاك الجياد الإماراتية باثنين من أبرز خيول مسافة 1200 متر، سعياً إلى تحقيق لقب جديد في سباق «كومنولث كاب»، المخصص للمهور والمهرات في عمر ثلاث سنوات، ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يقام، اليوم، في الشوط الثاني من رابع أيام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق.

واستهل المهرجان، الذي يمثل درة سباقات الخيل في أوروبا، نسخته الـ314 يوم الثلاثاء الماضي، على أن يُسدل الستار على منافساته غداً.

ويضم المهرجان 35 من أقوى الأشواط، ويستقطب سنوياً نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وتعول الآمال الإماراتية في السباق على «وايز أبروتش» بشعار فريق «غودولفين» العالمي وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمهر «روك أوف ثندر» المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيفين ريان.

ويستند فريق «غودولفين» في طموحاته لحصد أول لقب له في هذا السباق، إلى القدرات الاندفاعية لـ«وايز أبروتش» الذي حقق ثلاثة انتصارات خلال مسيرته المقتصرة على ثماني مشاركات، كان آخرها تتويجه، في سبتمبر الماضي، بلقب سباق «ميدل بارك ستيكس» لخيول الفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» ضمن ثالث أيام مهرجان «كامبريدجشير» البريطاني الشهير.

بدوره، يتطلع المهر «روك أوف ثندر» إلى السير على خطى زميله في الإسطبل «إنشيرين» المتوج بلقب السباق في نسخة عام 2023.

ويواجه ممثلا الإمارات في نسخة 2026 تحدي 19 من أبرز جياد السرعة على الساحة الدولية، تتقدمها المهرة الإيرلندية الأعلى تصنيفاً في السباق «فينيشن صن»، بإشراف المدرب كيه آر بورك، والقادمة من فوز قوي، أواخر الشهر الماضي، بلقب سباق «ويليام هيل ساندي لين ستيكس» على مضمار «هايدوك» البريطاني، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب المهر البريطاني «كوبول»، بإشراف المدرب كلايف كوكس، بعدما توج، الشهر الماضي، على المضمار ذاته بلقب السباق التحضيري لهذا الشوط.