1924 لاعباً شاركوا في بطولة دبي لأكاديميات كرة السلة

سجلت بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة 2026» - التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وشركة «سبورتس مانيا»، و«سبورتس 360» الشريك التشغيلي للحدث - مشاركة قياسية بلغت 1924 لاعباً ولاعبة، شكلوا 106 فِرَق من 24 أكاديمية ونادياً، وتنافسوا على ألقاب 14 فئة عمرية مختلفة.

وخاضت الفِرَق المشاركة 563 مباراة اتسمت بالندية والمستوى الفني العالي.

من جهته، قال مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، في تصريحات صحافية: «إن النجاح الاستثنائي، الذي حققته بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة لعام 2026، يعكس التطور الملحوظ في مستوى قطاع الأكاديميات الرياضية، والاهتمام المتزايد باللعبة في إمارة دبي».

الفِرَق الفائزة

. فئة تحت 10 سنوات (مختلط - المستوى الأول): فريق تشامبس بلاك.

. تحت 12 سنة (بنون - المستوى الأول): فريق تشامبس بلاك.

. الفتيات تحت 12 سنة: أكاديمية أو بي إس.

. تحت 14 سنة (بنون - المستوى الأول): جيم تايم سبورتس.

. تحت 14 سنة (فتيات - المستوى الأول): تشامبس بلاك.

. تحت 16 سنة (فتيات - المستوى الأول): إن بي إيه إيسز.

. البنون للمستوى الثاني: «إن بي إيه 76».