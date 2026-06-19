لاعب أكاديمية أبوظبي يتصدّر كأس أوروبا للإبحار الشراعي

تصدّر بطل أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سيميون هريستوف، منافسات الأسطول الذهبي لفئة «آي إل سي إيه 4» ضمن بطولة كأس أوروبا للإبحار الشراعي 2026، التي اختتمت في مدينة ريفا ديل غاردا الإيطالية، أمس، بمشاركة أكثر من 640 بحاراً وبحارة من 38 دولة حول العالم، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء فني متميز مكّن هريستوف من التأهل إلى الأسطول الذهبي، الذي يضم نخبة البحارة المتأهلين من التصفيات، قبل أن يواصل تألقه في السباقات النهائية ويتصدر الترتيب العام متفوقاً على أبرز المنافسين من الدول المشاركة.

ويعد الإنجاز من أبرز النتائج التي تحققها رياضة الإبحار الشراعي الإماراتية على الساحة الأوروبية، ويعكس نجاح البرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لإعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة في كبريات البطولات الدولية.