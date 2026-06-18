المهر «مون فول» بطلاً لسباق «بريتانيا ستيكس» في ثالث أيام «رويال أسكوت»

تُوِّج المهر «مون فول»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبإشراف المدرب جورج بويي، بطلاً لسباق «بريتانيا ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من فئة التكافؤ بعمر ثلاث سنوات لمسافة الميل (1600 متر) على المضمار العشبي، والذي أقيم اليوم الخميس ضمن أشواط اليوم الثالث من مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، الذي انطلق الثلاثاء الماضي ويستمر حتى السبت المقبل، ويُعد درة سباقات الخيل على الساحة الدولية.

ونجح الفارس زاك لويد في قيادة «مون فول» للحفاظ على طاقته خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل أن يطلق له العنان في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و47 جزءاً من الثانية.

وحلّ في المركز الثاني المهر البريطاني «أوت باك هيت»، بإشراف المدرب هاري يوستاس وقيادة الفارس كايا فريزر، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن البطل، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهر الإيرلندي «جيمس تاون»، بإشراف المدرب ديفيد مارنان وقيادة الفارس لوك ماكاتير.