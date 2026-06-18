الألباني لوشكي ثاني صفقات الظفرة للموسم الجديد

واصل نادي الظفرة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، وأعلن تعاقده مع صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي، قادمًا من تراكتور الإيراني في صفقة انتقال حر، ليصبح ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

ويُعد لوشكي، الذي أعلن النادي التعاقد معه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة جيدة في منطقة وسط الملعب، حيث يجيد القيام بأدوار صناعة اللعب والربط بين الخطوط، إلى جانب قدرته على المساهمة الهجومية وصناعة الفرص.

وكان الظفرة قد افتتح تعاقداته الصيفية قبل نحو أسبوع بالتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي دومينيك مندي، قادمًا من الشرطة العراقي، في خطوة هدفت إلى تعزيز منطقة الوسط بعنصر يمتلك خبرة جيدة في المنافسات العربية والآسيوية.

وفي المقابل، شهدت قائمة الفريق رحيل لاعب الوسط البرازيلي جوبسون سوزا بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن استمراره مع الفريق، إذ لم تنجح المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الماضية في التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إدارة النادي لإعادة ترتيب أوراق الفريق مبكرًا، والعمل على تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم، حيث تسعى الإدارة إلى توفير أكبر قدر من الخيارات أمام الجهاز الفني.

وكان الظفرة قد عاش موسمًا صعبًا في النسخة الماضية من دوري المحترفين، إذ ظل مهددًا بالهبوط حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، قبل أن ينجح في تأمين بقائه بين أندية المحترفين في اللحظات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تواصل إدارة الظفرة نشاطها في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال احتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، وبناء فريق قادر على الظهور بصورة أفضل وتجنب معاناة الموسم الماضي.