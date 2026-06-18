صدمة جديدة لـ «لابا».. هدف يُحذف من سجله قبل نهاية مشواره مع العين

تلقى مهاجم العين، الدولي التوغولي كودجو لابا، الذي ينتهي عقده مع «الزعيم» بعد أقل من أسبوعين، ضربة إحصائية مفاجئة، بعدما سحبت رابطة المحترفين، خلال الساعات الماضية، هدفاً من رصيده الرسمي، ومنحته لزميله المغربي سفيان رحيمي، ما أدى إلى تقليص حصيلته التهديفية التاريخية في دوري المحترفين.

وتعود الواقعة إلى المباراة الختامية للعين في الموسم المنصرم أمام دبا، التي انتهت بفوز «الزعيم» 4-0، بعدما كان قد حسم لقب الدوري قبلها بجولتين، وخاضها الفريق لتحسين أرقامه وزيادة غلة لاعبيه من الأهداف، خصوصاً الهداف كودجو لابا لحسم «الحذاء الذهبي».

وشهدت الدقيقة 15 من اللقاء تسديدة قوية من سفيان رحيمي استقرت في الشباك، إلا أن الهدف احتُسب حينها لصالح كودجو لابا باعتبار أن الكرة غيّرت اتجاهها بعد اصطدامها به قبل دخول المرمى.

وبناءً على ذلك خرج لابا من المباراة بهدفين، ليرفع رصيده في الموسم إلى 25 هدفاً، وإجمالي أهدافه بقميص العين في دوري المحترفين إلى 143 هدفاً.

غير أن الساعات الماضية شهدت مراجعة رسمية للإحصاءات، أسفرت عن اعتماد الهدف باسم سفيان رحيمي، ليرتفع رصيد الدولي المغربي إلى تسعة أهداف في الموسم الماضي، وإلى 47 هدفاً في مسيرته بدوري المحترفين.

وأدى هذا التعديل إلى تقدم رحيمي إلى المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بعدما فض الشراكة مع اللاعب السابق إسماعيل الحمادي، كما حافظ على موقعه سابعاً في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي العين في الدوري.

وفي المقابل، تقلص رصيد لابا إلى 24 هدفاً، وإلى 142 هدفاً في صدارة الهدافين التاريخيين للعين في دوري المحترفين، مع احتفاظه بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف علي مبخوت (228 هدفاً)، وسبستيان تيغالي (184 هدفاً)، وفابيو ليما (184 هدفاً).

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها اسما كودجو لابا وسفيان رحيمي في قضية تتعلق باعتماد الأهداف وتعديلها رسمياً، إذ سبق أن شهدت مباراة العين وخورفكان، التي انتهت بفوز «الزعيم» 3-2 خارج أرضه، حالة مشابهة عندما احتُسبت الأهداف الثلاثة في البداية لصالح سفيان رحيمي، ليُسجل بذلك «هاتريك» في سجلات المباراة.

وبعد أكثر من أسبوعين من المباراة وعقب المراجعة الرسمية اللاحقة للأهداف أفضت إلى اعتماد هدفين لصالح كودجو لابا، مقابل هدف واحد لرحيمي، بعدما تبيّن أن المهاجم التوغولي كان صاحب اللمسة الأخيرة في هدفين من الأهداف الثلاثة.

تقرير الحكم وراء سحب الهدف

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن تعديل الهدف جاء استناداً إلى تقرير حكم المباراة، موضحاً أن رابطة المحترفين تقوم عادةً، عقب نهاية كل موسم، بمراجعة الحالات الإحصائية المثيرة للجدل، واعتماد الأرقام النهائية وفقاً لتقارير الحكام.

وأضاف أن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم يُعد المرجع الأساسي في مثل هذه الحالات، باعتبار أن تقارير الحكام تُرفع إلى لجنة الحكام، التي تتولى مراجعة اللقطات وتصويب أي أخطاء إحصائية قبل اعتماد السجلات لكل مباراة، وهو ما حدث في هدف مباراة العين ودبا، الذي تم احتسابه رسمياً لسفيان رحيمي.