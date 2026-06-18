«ترولرمان» يدافع عن لقبه في سباق «غولد كب»

يدافع الجواد «ترولرمان»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، وبإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، عن لقبه في سباق «غولد كب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 4000 متر عشبي، ويجري في الشوط الرابع والرئيس، ضمن حفل اليوم الثالث في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، الممتد حتى بعد غد، ويعد درة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وتسجل عودة «ترولرمان» إلى «رويال آسكوت» انطلاقة لموسمه الجديد بعمر ثماني سنوات، بعد أن اختتم موسمه الماضي على المضمار ذاته بالفوز بلقب سباق «بريتش شامبيون كب» لخيول «جروب 1» في أمسية «يوم الأبطال» مسك ختام موسم السباقات البريطاني.

كما يدفع فريق «غودولفين» في سباق «الكأس الذهبي» الذي يعد الأطول مسافةً على روزنامة المهرجان، بالجواد المخضرم «دبي فيوتشر» البالغ من العمر 10 سنوات، ويشرف على تدريبه سعيد بن سرور، والمتوج في مارس الماضي بلقبه الثاني على التوالي في «كأس دبي الذهبية» ضمن أشواط أمسية كأس دبي العالمي، كما تعول الآمال الإماراتية في السباق الأطول على روزنامة المهرجان على المهر «رهيب»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، والمتوج الشهر الماضي بطلاً لسباق «يوركشاير كب ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية.