شباب الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب البرازيلي أندريه جاردين

أعلنت إدارة نادي شباب الأهلي، عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرازيلي أندريه جاردين، لتولي قيادة الفريق الأول للموسم المقبل من دوري المحترفين (2026-2027)، خلفاً للبرتغالي باولو سوزا الذي أعلن النادي فك الارتباط. وبالتالي ينهي شباب الأهلي ملف المدرب الجديد.

والمدرب البرازيلي جاردين واحد من أبرز الأسماء التدريبية الصاعدة بقوة في أميركا الشمالية واللاتينية، ارتبط اسمه بقوة بالمنطقة بعد مسيرته الأسطورية مع نادي أميركا المكسيكي.

وتجعل سيرته الذاتية منه اسماً «ثقيلاً جداً» ومطمعاً لأي نادٍ يبحث عن منصات التتويج، خاصة مع قدرته العالية على التعامل مع الفئات السنية والنجوم الشباب (كما فعل مع البرازيل وساو باولو)، وتحويل الفرق إلى آلات حصد بطولات (كما فعل مع نادي أميركا).