«اتحاد الكاراتيه» يبحث توسيع مشاركة رياضيي «أصحاب الهمم» مع «مركز الأمان»

بحث اتحاد الكاراتيه و«مركز الأمان لصعوبات التعلم واللغة»، آليات تعزيز مشاركة اللاعبين من أصحاب الهمم في بطولات الاتحاد، والعمل على توفير فرص أكبر لهم للمنافسة واكتساب الخبرات الرياضية، بما يسهم في تطوير رياضة «الباراكاراتيه»، ورفع مستويات اللاعبين فنياً وبدنياً. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، احتفاءً بـ«مركز الأمان لصعوبات التعلم» والمشاركة الفاعلة لرياضيي المركز في النسخة الأولى من بطولات أصحاب الهمم للكاراتيه، التي أقيمت أواخر الشهر الماضي، وأكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، خلال اللقاء، التزام اتحاد الإمارات للكاراتيه بدعم رياضة «الباراكاراتيه» وتوسيع قاعدة ممارسيها، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرص المتكافئة لهم في مختلف المجالات الرياضية.