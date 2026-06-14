المعمري: 1500 لاعب ولاعبة في الخماسي الحديث.. وخطة لصناعة أبطال المستقبل

أكد ناصر المعمري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن اللعبة تشهد نمواً متسارعاً على مستوى الممارسين والكوادر الفنية والتحكيمية، مشيراً إلى ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات من نحو 1000 في الموسم الماضي إلى أكثر من 1500 خلال الموسم الحالي.

وأوضح المعمري أن الاتحاد نجح كذلك في توسيع قاعدة الحكام، إذ بلغ عدد الحاصلين على المستوى الأول الدولي 57 حكماً، بينهم 35 حكماً دولياً و22 حكماً مواطناً، ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.

وقال إن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الذي تأسس عام 2021، تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات، مدفوعاً برؤية تهدف إلى بناء منتخب وطني قوي وتعزيز مكانة اللعبة محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن البداية كانت بحصد خمس ميداليات ملونة في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، مؤكداً أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بقطاع البراعم باعتباره الأساس في صناعة الأبطال مستقبلاً.

وأضاف أن الاتحاد يركز حالياً على تطوير المواهب الواعدة وتأهيل لاعبين قادرين على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، موضحاً أن الطموح لا يقتصر على المشاركة فقط، بل يمتد إلى تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في مختلف البطولات.

وكشف المعمري أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الوصول إلى الألعاب الأولمبية، مشيراً إلى الاستعداد لاستضافة بطولة آسيا للمرة الأولى في أكتوبر المقبل، في خطوة يأمل أن تسهم في تعزيز مكانة اللعبة وتحقيق نتائج مميزة.

وأكد أن الاتحاد يواصل جهوده لنشر اللعبة بالتعاون مع الأندية والأكاديميات والمدارس، لافتاً إلى تزايد الاهتمام بالخماسي الحديث واستقطابها المزيد من المواهب، في ظل دعم الشركاء والعمل المشترك لتطوير اللعبة وتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.