حمدان بن محمد يُوجه بإطلاق النسخة الثانية من «دبي مولاثون»

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق النسخة الثانية من «دبي مولاثون».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "وجّهنا اليوم بإطلاق النسخة الثانية من «دبي مولاثون»، المبادرة الأولى من نوعها عالمياً التي تحوّل مراكز دبي التجارية إلى وجهات رياضية ومجتمعية نابضة بالحياة طوال الصيف".



وتابع سموه قائلا: "وعلى مدار ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2026، ستفتح مراكزنا التجارية أبوابها يومياً للمشي والجري وممارسة الأنشطة الرياضية. فدبي مدينة للجميع...ومرافقها في خدمة الصغير والكبير.. المواطن والمقيم... الزوار والأسر".



وأضاف سموه: "هدفنا أن يجد الجميع الفرصة والمساحة والدافع لتبني أسلوب حياة صحي ومتوازن. ندعو الجميع للمشاركة في «دبي مولاثون» والاستفادة من فعالياتها وبرامجها المتنوعة.. ففي الحركة بركة... وفي الصحة سعادة.. وفي اللقاء حياة".