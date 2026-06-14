زياد عطية: منتخب تونس يفتقد الهداف الحاسم

قال الإعلامي الرياضي التونسي زياد عطية لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب التونسي يضم لاعبين محترفين في أوروبا إلى جانب عناصر محلية، مشيراً إلى أن مركز حراسة المرمى يتكون بالكامل من لاعبين محليين بثلاثة حراس.

وأوضح أن قوة المنتخب تكمن في اللعب كمنظومة جماعية دون الاعتماد على الفرديات، مع نضج تكتيكي واضح، لكنه أشار في المقابل إلى غياب مهاجم حاسم، في ظل توازن بين حازم المستوري وفراس شواط. وأضاف أن المنتخب لا يضم أي لاعب من الدوريات العربية، ضمن توجه فني للاعتماد على المحترفين في أوروبا فقط. ووصف الخسارة أمام بلجيكا صفر-5 ودياً بالنتيجة الصادمة التي كشفت أخطاء فنية كبيرة وغياب الروح القتالية.