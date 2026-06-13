كوزمين مدرباً للجزيرة حتى 2028

أعلن نادي الجزيرة تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2028، وذلك ضمن خطط النادي لتعزيز استقراره الفني ورفع طموحاته التنافسية خلال المواسم المقبلة.

ويُعد كوزمين من أبرز المدربين الذين عملوا في الكرة الإماراتية، بعدما حقق العديد من النجاحات والألقاب خلال مسيرته مع عدد من الأندية، إلى جانب خبرته الكبيرة في المنافسات المحلية والقارية.

ويأمل الجزيرة أن يقود المدرب الروماني الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة والمنافسة على مختلف البطولات، مستفيداً من خبراته الطويلة وقدرته على بناء فرق قوية قادرة على المنافسة وحصد الألقاب.