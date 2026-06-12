صحيفة رومانية: كوزمين يرغب في ضم لابا وبيريرا إلى الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين بدأ تحركاته في سوق الانتقالات بإقناع المهاجم التوغولي كودجو لابا بالانضمام إلى نادي الجزيرة، مفضلاً العرض الإماراتي على العروض التي تلقاها اللاعب من أندية في الصين وتركيا خلال الفترة الأخيرة، في إطار مشروع فني جديد يسعى من خلاله المدرب لإعادة بناء الفريق بشكل تنافسي.

يذكر أن كوزمين مرشح لتدريب الجزيرة وفق تقارير إعلامية رومانية سابقة، لكن النادي لم يعلن حتى الآن أي شيء بهذا الخصوص.

وقالت صحيفة «برو سبورت» الرومانية إن كوزمين يضع لابا كأحد أبرز أهدافه الهجومية في المرحلة المقبلة، بعدما توصل إلى اتفاق حول توليه تدريب الجزيرة في الموسم المقبل، مبينة أن كوزمين يأمل الاستفادة من خبرته السابقة في التعامل معه داخل الملاعب الإماراتية، إضافة إلى رغبته في ضم لاعب يمتلك خبرة تهديفية كبيرة، وقدرة على الحسم في المباريات الكبرى، وهو ما يجعل اللاعب التوغولي خياراً مثالياً ضمن خططه التكتيكية.

وأضافت: «في سياق متصل، يواصل المدرب الروماني تحركاته لدعم صفوف الجزيرة من خلال محاولة ضم لاعب نادي الشارقة، لوان بيريرا، والذي سبق أن عمل معه خلال فترة تدريبه السابقة مع «الملك»، حيث يرى فيه أحد العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره داخل وسط الملعب وبناء اللعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم».

وتابعت: «تؤكد التقارير أن أولاريو يعتمد على قائمة من الأسماء التي يعرفها جيداً في دوري المحترفين، في محاولة لتسريع عملية بناء فريق جديد قادر على المنافسة محلياً وقارياً، مع منح الأولوية للاعبين الذين يمتلكون انسجاماً مسبقاً مع أسلوبه التدريبي».

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الروماني يحصل بموجب مشروعه الجديد على صلاحيات واسعة في ملف التعاقدات، إلى جانب راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو الراتب نفسه الذي كان يحصل عليه أثناء توليه تدريب منتخب الإمارات، ما يعكس حجم الرهان عليه لإحداث نقلة فنية داخل الفريق في الموسم المقبل.

وزادت: «يشمل المشروع خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق عبر تدعيم مراكز عدة، مع التركيز على استقطاب لاعبين جاهزين يمتلكون خبرة في البطولات الآسيوية، بما يضمن رفع مستوى التنافسية منذ بداية الموسم».

واختتمت: «يرى مراقبون أن تحركات كوزمين المبكرة في سوق الانتقالات تعكس رغبته في فرض بصمته سريعاً داخل نادي الجزيرة، من خلال استقطاب عناصر يعرفها جيداً وتناسب فلسفته الفنية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى نجاحه في إتمام صفقاته المستهدفة خلال الفترة المقبلة».

. أولاريو سيعتمد على قائمة من الأسماء التي يعرفها جيداً في دوري المحترفين.