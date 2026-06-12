منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة وشركة الكرة في نادي الجزيرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان أحمد الجابر الذي سيتولى منصب نائب رئيس المجلس، إلى جانب أحمد علي الصايغ، وسلطان ضاحي الحميري، ومحمد حمد غانم المهيري، وراشد عتيق الهاملي، وغنام بطي المزروعي، وطارق أحمد المسعود، وحمد الحر السويدي.

وتمتد عضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار القرار.

كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة محمد حمد غانم المهيري وعضوية كل من سلطان ضاحي الحميري و أحمد عبيد الظاهري وشمسة جبر الفلاسي وطارق بن هزيم المهيري وحمد علي الشبيبي وعايض مبخوت الهاجري وثاني مرشد ثاني الرميثي.

وتستمر عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار، في إطار تنظيم العمل الإداري وتعزيز منظومة التطوير داخل النادي بما يواكب المرحلة المقبلة.