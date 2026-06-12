32 ألف دولار غرامات آسيوية على شباب الأهلي.. وإيقاف المقبالي 4 مباريات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، قرارات لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تضمنت عقوبات على نادي شباب الأهلي ولاعبه حمد عبدالله محمد سالم المقبالي.

وقررت اللجنة إيقاف المقبالي أربع مباريات، تشمل مباراة الإيقاف التلقائي الناتجة عن طرده خلال مباراة فريقه في الدور قبل النهائي من البطولة، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار أميركي.

كما عاقبت اللجنة نادي شباب الأهلي بغرامة مالية بلغت 12 ألف دولار أميركي، بعد قيام بعض الجماهير بإلقاء زجاجة مياه وغطاء رأس باتجاه طاقم التحكيم عقب نهاية إحدى مباريات الفريق.

وفي قرار آخر، فرضت اللجنة غرامة إضافية على شباب الأهلي بقيمة 10 آلاف دولار أميركي لمخالفة إحدى المواد الانضباطية الخاصة بالبطولة.

وبذلك ارتفع إجمالي الغرامات المالية المفروضة على شباب الأهلي إلى 22 ألف دولار أميركي، إضافة إلى العقوبة الفردية بحق اللاعب حمد المقبالي، والتي تضمنت الإيقاف أربع مباريات والغرامة المالية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن جميع الغرامات يجب سدادها خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الأطراف المعنية بالقرارات، وفقاً للوائح الانضباط والأخلاق المعمول بها.