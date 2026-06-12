اتحاد الرجبي ينظم دورة توعوية لمكافحة المنشطات لمنتخباته الوطنية

نظم اتحاد الإمارات للرجبي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دورة توعوية متخصصة حول مكافحة المنشطات للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وذلك في مبنى ملعب ذا سيفنز، ضمن برنامج الاتحاد الرامي إلى تطوير الجوانب الفنية والمعرفية والتثقيفية للاعبين واللاعبات، وتعزيز مفاهيم الرياضة النظيفة وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وجاء تنظيم الدورة في إطار حرص الاتحاد على رفع مستوى الوعي لدى لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتعريفهم بأحدث اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة المنشطات، والمواد المحظورة، وإجراءات الفحص، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والصحية التي تحكم ممارسة الرياضة التنافسية.

وحاضر في الدورة الدكتور أحمد إبراهيم علي، كبير ضباط فحص المنشطات في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الأنظمة المعتمدة محلياً ودولياً لمكافحة المنشطات، وآليات الفحص والإجراءات المتبعة، وسبل تجنب الوقوع في المخالفات غير المقصودة، إضافة إلى توضيح مسؤولية اللاعب في التحقق من الأدوية والمكملات الغذائية التي يتناولها قبل استخدامها.

وشهدت الدورة مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرجال والفتيات والشباب، بحضور المدربة فيلادلفيا أولاندو، ويوسف شاكر، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية التي ينفذها الاتحاد على مدار الموسم.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن الاتحاد يولي الجانب التثقيفي والتوعوي أهمية كبيرة إلى جانب الإعداد الفني والبدني للاعبين، مشيراً إلى أن بناء الرياضي الناجح لا يقتصر على تطوير مستواه داخل الملعب فحسب، بل يشمل أيضاً رفع وعيه بالأنظمة والقوانين التي تحكم الرياضة الحديثة.

وقال الزعابي: "نحرص بشكل مستمر على تنظيم مثل هذه الدورات التوعوية بالتعاون مع الجهات المختصة، لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية لاعبينا ولاعباتنا من الوقوع في أي مخالفات تتعلق بالمنشطات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. المعرفة والوعي هما خط الدفاع الأول للرياضي، ومن واجبنا توفير كل المعلومات التي تساعد لاعبينا على اتخاذ القرارات الصحيحة والمحافظة على مسيرتهم الرياضية."

وأضاف: "رياضة الرجبي تقوم على قيم الاحترام والنزاهة والانضباط، وهي مبادئ تتوافق تماماً مع مفهوم الرياضة النظيفة الذي يسعى الاتحاد الدولي للرجبي إلى ترسيخه. لذلك نعتبر برامج التوعية بمكافحة المنشطات جزءاً أساسياً من خطط الاتحاد الاستراتيجية لتطوير المنتخبات الوطنية وإعداد اللاعبين واللاعبات وفق أعلى المعايير الدولية."

وتابع: "نسعى من خلال هذه البرامج إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى جميع الفئات العمرية في المنتخبات الوطنية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول اللوائح والإجراءات الحديثة، بما يضمن مشاركتهم في البطولات المحلية والقارية والدولية بثقة كاملة ووعي شامل بمسؤولياتهم كلاعبين يمثلون دولة الإمارات."

واختتم الزعابي تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون بين اتحاد الإمارات للرجبي والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتنفيذ المزيد من البرامج والمحاضرات التخصصية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة النظيفة وترسيخ بيئة رياضية آمنة وصحية لجميع منتسبي اللعبة.